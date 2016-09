Drie arrestaties om grootschalige PGB-fraude

UTRECHT - Drie mensen zijn dinsdag aangehouden in verband met een onderzoek naar grootschalige fraude met het persoonsgebonden budget.

Het gaat om een 61-jarige man en een 61-jarige vrouw uit Amersfoort en een 37-jarige vrouw uit Vleuten. Het onderzoek naar de fraude loopt al een tijdje; eerder werden computers en administratie in beslag genomen.

Het drietal zou betrokken zijn geweest bij een zorginstelling uit Houten. Ze werden dinsdag na een verhoor weer vrijgelaten, maar blijven wel verdachten in de zaak.

Het bedrijf wordt ervan verdacht in de periode 2012-2014 op grote schaal te hebben gefraudeerd en geen zorg te hebben geboden. Het onderzoek kwam in het voorjaar aan het rollen toen familieleden aan de bel trokken dat ze geen inzicht hadden in de financiën.

Ook een bank vertrouwde de zaak niet toen de zorginstelling een groot aantal rekeningen opende. In totaal zou de zorginstelling ten onrechte ruim 2,5 miljoen euro hebben gekregen.

Het Zorgkantoor heeft aangifte tegen de instelling gedaan en een advocaat heeft namens 74 cliënten en ex-cliënten eveneens aangifte gedaan.