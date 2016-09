’Treitervlogger’ Poelenburg vastgezet, bestuurder auto aangepakt

Foto ANP Belangstellende tijdens het bezoek van burgemeester Geke Faber aan de Vomar supermarkt in de wijk Poelenburg, naar aanleiding van problemen met hangjongeren de week.

ZAANDAM - De politie heeft dinsdag een 19-jarige Zaandammer aangehouden. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om ’treitervlogger’ Ismail Ilgun.

Door Nieuwsdienst - 13-9-2016, 14:25 (Update 13-9-2016, 14:39)

De politie zocht de jongen op in zijn huis en nam hem mee op verdenking van opruiing. De woning van de verdachte werd doorzocht. Digitale gegevensdragers werden in beslag genomen. De Zaandammer is ingesloten voor verder onderzoek.

Daarnaast is de politie bezig om voor een 23-jarige Zaandammer een zogenaamde artikel 130-procedure te starten. ,,Op beelden op Youtube is gevaarlijk en asociaal rijgedrag te zien. Zijn rijbewijs zal mogelijk ongeldig worden verklaard door het Centraal Bureau Rijbewijzen”, schrijft de politie op Facebook.

De politie gaat alle filmbeelden bekijken op strafbare gedragingen in het verkeer. ,,Er is toestemming om op basis van de beelden bekeuringen uit te schrijven zoals: rijden zonder rijbewijs, het trekken van zogenaamde wheelies (op het achterwiel rijden, red.), rijden zonder helm, rijden zonder gordel, mobiele telefoon vasthouden tijdens het rijden, rijden in geslotenverklaringen (een gebied waarin je niet mag rijden, red).”

De politie wil niet bevestigen dat het om Ilgun gaat.

