Warmste 13 september sinds begin metingen

ANP Warmste 13 september sinds begin metingen

DE BILT - Nog nooit was het op 13 september zo warm als deze dinsdag. Om 13.50 uur steeg de temperatuur in De Bilt naar 29,9 graden, een dagrecord. Het vorige record dateert van 1919 toen het in De Bilt 29,6 graden werd. De officiële metingen begonnen in 1901.

Door ANP - 13-9-2016, 14:32 (Update 13-9-2016, 14:32)

Nauwelijks een kwartier na dit dagrecord steeg het kwik in De Bilt naar boven de 30 graden. Daarmee is het volgens Weeronline ,,een recordlate officiële tropische dag''. Het oude record stamt uit 5 september 1949.

Tot nu toe het warmst werd het dinsdag rond 14.00 uur in Maastricht: 32,5 graden.