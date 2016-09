Elk jaar kijken of gaswinning omlaag kan

DEN HAAG - Minister Henk Kamp (Economische Zaken) is bereid elk jaar te bekijken of gaswinning in Groningen nog verder omlaag kan. Kamp zei dat woensdag in het debat met de Tweede Kamer over de gaswinning die in Groningen voor aardbevingen zorgt.

Door ANP - 14-9-2016, 17:14 (Update 14-9-2016, 17:14)

Kamp wilde aanvankelijk pas na twee jaar bezien of de gaskraan in Groningen verder zou kunnen worden dichtgedraaid, maar woensdag kwam hij daarop terug. De minister gaat de Kamer nu elk jaar informeren over de laatste ontwikkelingen.

Hij komt daarmee tegemoet aan Jan Vos van coalitiepartij PvdA, die hier al in 2017 over wil praten. Vos hoopt dat er volgend jaar al nieuwe inzichten zijn waardoor de gaswinning verder kan worden verminderd.

Het kabinet bepaalde eind juni dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de komende vijf jaar hooguit 24 miljard kuub gas per jaar uit de Groningse bodem mag halen.