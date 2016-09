Hennis heeft geen behoefte aan hoofdkwartier

ANP Hennis heeft geen behoefte aan hoofdkwartier

DEN HAAG - Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie wil een militair hoofdkwartier voor de EU, maar minister Jeanine Hennis (Defensie) ziet er niets in. ,,Ik zie nu veel symboolpolitiek."

Door ANP - 14-9-2016, 22:02 (Update 14-9-2016, 22:02)

Zij is bang dat zoiets leidt tot dubbelingen met de NAVO. Het Atlantische bondgenootschap blijft voor haar de hoeksteen van het veiligheidsbeleid, zei ze woensdag in een debat in de Tweede Kamer.

Volgens haar leidt een discussie over een hoofdkwartier en een Europees leger alleen maar af van de kernzaak. En dat is betere samenwerking op militair gebied tussen de verschillende lidstaten.

Maar een paar landen in de EU committeren zich aan vergaande militaire samenwerking, aldus de minister. Daar is volgens haar nog veel winst te behalen. Hennis heeft zich daar de afgelopen jaren hard voor gemaakt.

Juncker deed zijn oproep eerder op de dag in Straatsburg in zijn jaarlijks toespraak, de Staat van de Unie. Eerder deze week kwam naar buiten dat Duitsland en Frankrijk in een document pleiten voor een militair hoofdkwartier voor de EU.