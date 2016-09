Rutte: als fitte bokser naar brexit-overleg

Orgaandonatie niet stilzwijgend

De Tweede Kamer stemde dinsdag in met een wetsvoorstel van D66 om orgaandonatie anders te regelen. In plaats van een expliciete verklaring van mensen dat ze hun organen al dan niet na hun dood ter beschikking willen stellen voor transplantatie, stemt straks iedereen stilzijgend toe, tenzij men zelf actie onderneemt om dit te verhinderen. Hoe schrijnend het tekort aan organen ook is, gaat deze maatregel te ver. Ruim tien miljoen mensen hebben nu nog niets vastgelegd over hun organen. Van hen mag niet zomaar aangenomen worden dat ze bereid zijn hun organen af te staan.