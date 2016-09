Tweetal verdacht van massaal dreigen na coup

ROTTERDAM - Twee mannen blijken verantwoordelijk voor ongeveer de helft van alle bedreigingen en beledigingen binnen de Turkse gemeenschap die bij de politie in Rotterdam bekend zijn. Beiden werden vorige week opgepakt op verdenking van bedreiging, haatzaaien, belediging, opruiing en vernieling. De mannen zijn 42 en 43 jaar oud. Ze deden de uitlatingen na de mislukte couppoging in Turkije van juli.

Door ANP - 15-9-2016, 15:02 (Update 15-9-2016, 15:02)

In totaal kregen de politie en het Openbaar Ministerie ruim 80 aangiften en meldingen binnen. Daar zitten waarschijnlijk ook dubbelingen bij. Van hoeveel strafbare feiten de twee verdachten precies worden verdacht, kon een woordvoerder van de politie niet zeggen. Wel bevestigde hij dat het om de helft van het totaal gaat. Burgemeester Ahmed Aboutaleb had dat aan RTV Rijnmond laten weten. Hij stelde meer arrestaties in het vooruitzicht.

De bedreigingen waren vooral gericht aan het adres van (vermeende) aanhangers van de geestelijke Fethullah Gülen, die volgens de Turkse regering het brein achter de mislukte staatsgreep is. Gülen zelf, die in de Verenigde Staten woont, heeft alle betrokkenheid bij de couppoging ontkend en de Turkse autoriteiten uitgedaagd met bewijs te komen. Ook de Amerikanen zijn daar benieuwd naar, want Turkije wil dat de geestelijke wordt uitgeleverd.

Na de couppoging is in de Turkse gemeenschap in Nederland ook onrust ontstaan. Fethullah Gülen heeft een aanzienlijke aanhang onder Turken wereldwijd. Zij hebben - ook in Nederland - bedrijven, scholen en andere instellingen opgericht. Vooral in Rotterdam, waar meer dan 40.000 inwoners een Turkse achtergrond hebben, doen de spanningen zich voelen.