Bestuurder hoogwerker Oosterwolde vervolgd

ARNHEM - Het OM gaat de 48-jarige bestuurder van een hoogwerker in het Gelderse Oosterwolde vervolgen voor dood door schuld. Bij een ongeval tijdens een oldtimershow kwam in mei vorig jaar een man om het leven en raakten elf andere mensen gewond.

Door ANP - 15-9-2016, 15:04 (Update 15-9-2016, 15:04)

Met vijf volwassenen en acht kinderen hoog in het bakje viel de hoogwerker om en kwam op een 48-jarige toeschouwer terecht, die overleed aan zijn verwondingen.

De man wordt vervolgd omdat hij wel met de hoogwerker mocht rijden, maar hij was niet bevoegd om ermee te werken. Daarnaast zijn er volgens het OM meerdere veiligheidsmaatregelen ontweken en overtreden. Zo zaten er bijvoorbeeld dertien personen in het bakje, terwijl drie personen maximaal is toegestaan. De man moet zich op 28 november voor de rechter verantwoorden.

Het OM heeft de organisatie van de jaarlijkse oldtimershow niet als verdachte aangemerkt, omdat zij had aangegeven dat de hoogwerker niet als attractie zou worden ingezet om personen omhoog te brengen. Dat is tegen de afspraken in toch gebeurd. Dat geldt ook voor de werkgever van de bestuurder van de hoogwerker. Er zijn volgens het OM geen aanwijzingen dat de werkgever de 48-jarige man opdracht heeft gegeven om het bakje met de 13 toeschouwers omhoog te brengen of dat de werkgever ervan wist dat de hoogwerker als attractie zou worden ingezet.