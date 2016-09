FNV: twee man op dubbeldekkers, anders actie

ANP FNV: twee man op dubbeldekkers, anders actie

UTRECHT - Vakbond FNV Spoor dreigt met acties als de NS bij het besluit blijft om de nieuwe dubbeldektreinen nog maar met één conducteur te bemannen in plaats van twee. Volgens de bond is dat slecht voor de veiligheid en wordt het zwartrijders zo veel te gemakkelijk gemaakt. Zij kunnen immers via de bovenkant weglopen als de conducteur beneden bezig is met het controleren van kaartjes of andersom.

Door ANP - 15-9-2016, 15:13 (Update 15-9-2016, 15:13)

,,Het is bovendien een grotere fysieke belasting voor de conducteurs als ze alleen al die trapjes op en af moeten'', zegt een woordvoerster van de vakbond. FNV Spoor heeft de NS een ultimatum gesteld: de directie heeft tot volgende week vrijdag om het besluit terug te draaien, anders volgen (publieksvriendelijke) acties.