VVD en PVV kritisch over 'Turks' ziekenhuis

ANP VVD en PVV kritisch over 'Turks' ziekenhuis

DEN HAAG - Regeringspartij VVD en oppositiepartij PVV hebben donderdag kritiek geuit op de komst van een 'Turks' ziekenhuis naar Amsterdam. De VVD vreest dat zo'n ziekenhuis niet bijdraagt aan integratie en participatie van Turkse Nederlanders.

Door ANP - 15-9-2016, 15:32 (Update 15-9-2016, 15:59)

De partijen reageren op de melding dat het Turkse ziekenhuisconcern Acibadem eind dit jaar een medisch centrum in Amsterdam-West wil openen. De onderneming is onderdeel van de beursgenoteerde zorggigant IHH. Het ziekenhuis gaat vooral onderzoeken en kleine operaties doen.

VVD-Kamerleden Malik Azmani en Leendert de Lange vragen zich af in hoeverre gegarandeerd wordt dat het ziekenhuis voor iedereen toegankelijk is, zowel wat betreft werknemers als patiënten. Zij willen voorkomen dat er onderscheid wordt gemaakt op basis van religie of afkomst. Ook vragen zij de ministers Lodewijk Asscher (Integratie) en Edith Schippers (Volksgezondheid) hoe wordt gegarandeerd dat in het ziekenhuis dezelfde normen en waarden worden nageleefd als in andere ziekenhuizen in Nederland.

De PVV zou het liefst zien dat de ministers de komst van het ziekenhuis tegenhouden. De partij heeft het spottend over de Erdogankliniek, verwijzend naar de omstreden Turkse president. PVV-Kamerleden Reinette Klever en Machiel de Graaf zeggen Turkse invloed op de Nederlandse gezondheidszorg te kunnen missen als kiespijn. Zij vinden dat er in het ziekenhuis in ieder geval gecontroleerd moet worden op besnijdenissen die plaatsvinden ,,onder het mom van medisch noodzakelijk''.