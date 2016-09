Supporters houden het gezellig in Rotterdam

ROTTERDAM - Zingend en biertjes drinkend bereiden de supporters van Feyenoord en Manchester United zich donderdagmiddag voor op de wedstrijd tussen hun clubs. De sfeer is in beide kampen gemoedelijk. Het duel in de Europa League begint om 19.00 uur in de Kuip.

Door ANP - 15-9-2016, 17:38 (Update 15-9-2016, 17:38)

Na eerdere misdragingen van Feyenoord-supporters kijkt de UEFA streng toe. De Rotterdamse club heeft daarom verregaande maatregelen genomen. Tijdens drie Europese duels, waaronder dat tegen Manchester, mogen slechts 26.000 mensen het stadion in. Dat betekent dat bijna de helft van de stoelen leeg blijft.

Enkele honderden supporters van Manchester maakten er een feestje van in de fanzone die in de buurt van Rotterdam Centraal is gecreëerd. Daar staan RET-bussen klaar om ze naar het stadion te brengen. Feyenoordfans zijn vooral te vinden op het Stadhuisplein.

Ook de politie heeft vooralsnog ,,niets te melden''. ,,Dus dat is goed. Laten we hopen dat het zo gezellig blijft'', aldus een woordvoerder.