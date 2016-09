'Meer managerskosten na marktwerking zorg'

DEN HAAG - Na de invoering van marktwerking zijn het aantal managers en ICT in ziekenhuizen en de bijbehorende kosten sterk gestegen. Dat staat in een rapport van het onderzoeksbureau Panteia dat is gemaakt in opdracht van de SP.

Door ANP - 16-9-2016, 4:33 (Update 16-9-2016, 4:33)

Tweede Kamerlid Renske Leijten van de SP laat weten dat in de periode 2007-2014 per jaar gemiddeld 290 miljoen euro extra opgegaan aan managers en ICT. ,,De belofte dat de marktwerking de zorg goedkoper en efficiënter zou maken blijkt een valse belofte'', aldus Leijten.

Volgens het onderzoek is het aantal functies in het management in algemene ziekenhuizen met 56 procent gestegen in de periode 2007-2014 ten opzichte van de periode 1998-2006. Bij de universitair medische centra was dat 70 procent.

Voor het ICT-personeel was de toename 79 procent in algemene ziekenhuizen en 107 procent bij de universitair medische centra, aldus de onderzoekers.

Alles bij elkaar opgeteld gaat het om enkele duizenden banen. Hoewel het totale personeelsbestand ook is gegroeid, is de stijging van het aantal banen in management en ICT in verhouding fors groter.