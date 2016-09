Rechter doet uitspraak in ruzie 'Gülenschool' De Roos in Zaandam

HAARLEM - Na een mislukte bemiddelingspoging doet de rechtbank in Haarlem vrijdag uitspraak in het kort geding dat de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad tegen ouders van oud-leerlingen heeft aangespannen. De ouders brengen basisschool De Roos in Zaandam in verband met de Turkse geestelijke Fethullah Gülen en schilderden de school in berichten aan anderen af als een instelling van 'landverraders'.

Door ANP - 16-9-2016, 5:27 (Update 16-9-2016, 8:17)

Gülen zit volgens de Turkse regering achter de mislukte couppoging in Turkije van juli. Ook in Nederland zijn sindsdien spanningen ontstaan tussen tegenstanders en (vermeende) aanhangers van de islamitische denker. Scholen die met zijn beweging in verband worden gebracht, hebben al honderden leerlingen zien vertrekken. Van De Roos werden zo'n 150 leerlingen weggehaald door hun ouders.

De school eist dat de vier ouders stoppen met negatieve uitlatingen en eerdere beschuldigingen moeten rectificeren. In eerste instantie bepaalde de rechter dat de kemphanen met elkaar in gesprek moesten gaan. Het draaide uit om een mislukking en nu moet dus alsnog de rechtbank eraan te pas komen.