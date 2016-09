'Noordpoolijs is wereldwijde airconditioning'

AMSTERDAM - ,,Het ijs op de Noordpool is een cruciale schakel in de keten die ons klimaat onder controle houdt. Het is onze wereldwijde airconditioning en we zijn rap bezig deze buiten gebruik te stellen." Zo reageert Greenpeace op het bericht dat behalve in 2012 niet eerder zoveel ijs in het arctisch gebied is verdwenen als de afgelopen zomer.

,,We moeten zo snel mogelijk af van kolen, olie en gas en gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Alleen dan kunnen we het verdwijnen van ijs op de Noordpool en klimaatverandering stoppen", aldus de milieuorganisatie.

Uit metingen van het National Snow & Ice Data Center (NSIDC) van de Amerikaanse University of Colorado blijkt dat de ijszee dit jaar kromp tot een oppervlakte van 4,14 miljoen vierkante kilometer. In 2012 was de omvang zelfs niet groter dan 3,39 miljoen vierkante kilometer. Volgens het NSIDC is de mens de enige schuldige.