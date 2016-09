Kabinet over lekken: niet de bedoeling

DEN HAAG - Het is zeker niet de bedoeling dat stukken over Prinsjesdag zomaar op straat komen te liggen. Net als eerdere keren wordt er gekeken of afspraken verbeterd kunnen worden.

Door ANP - 16-9-2016, 14:56 (Update 16-9-2016, 14:56)

Dat zei minister Henk Kamp (Economische Zaken), die de premier waarnam, vrijdag na afloop van de ministerraad. Hij reageerde op de jongste onthullingen in media over Prinsjesdag en de Miljoenennota. Elk jaar als zoiets is gebeurd ,,gaan we met elkaar kijken hoe het proces verlopen is, welke afspraken we gemaakt hebben, in welke mate men zich er niet of wel aan gehouden heeft. Vervolgens gaan we kijken of de afspraken voor volgend jaar weer verbeterd kunnen worden'', aldus Kamp.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vindt het uitlekken ook jammer. Hij vreest dat de betekenis van Prinsjesdag wordt ,,uitgehold''. Hij is bang dat er niet zoveel aan te doen valt. ,,Het spel is blijkbaar niet te stoppen, wat we er ook over afspreken. Het zij zo.''