Ochtenddropping Ginkelse Heide afgelast

EDE - De dropping van grote aantallen parachutisten op de Ginkelse Heide zaterdagochtend is afgelast. Dat maakte de gemeente Ede bekend. Mist gooit roet in het eten.

Door ANP - 17-9-2016, 10:44 (Update 17-9-2016, 10:44)

De dropping maakt deel uit van de herdenking van de Slag om Arnhem die in september 1944 werd uitgevochten. Later in de ochtend wordt gekeken of parachutisten later op de dag nog wel kunnen springen.

De Airborne-herdenking begon op vrijdag en duurt tot en met zondag in Arnhem, Oosterbeek en Ede.