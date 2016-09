Rijkswaterstaat test sluiting Maeslantkering

ANP Rijkswaterstaat test sluiting Maeslantkering

HOEK VAN HOLLAND - De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland gaat zaterdagmiddag dicht. Het gaat om de jaarlijkse 'functioneringssluiting', waarbij voor het stormseizoen begint wordt getest of de deuren goed functioneren.

Door ANP - 17-9-2016, 13:00 (Update 17-9-2016, 14:15)

,,Er is elke zomer groot onderhoud aan de Hartelkering en de Maeslantkering en daarom testen we de keringen elk jaar voordat het stormseizoen begint'', aldus een woordvoerster van Rijkswaterstaat zaterdag. Rond 15.10 uur moet het sluitproces beginnen. Een klein uur later, rond 16.00 uur, zijn de wanden gesloten. ,,Dan worden ze gevuld met water en begint het spectaculairste deel: het afzakken.''

De Maeslantkering werd in 1997 in gebruik genomen als onderdeel van de Deltawerken. De laatste keer dat de waterkering dicht moest vanwege hoogwater was in 2007. In oktober 2014 bleek sluiting op het laatste moment niet nodig.