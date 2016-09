Zomercarnaval Rotterdam cultureel erfgoed

ANP Zomercarnaval Rotterdam cultureel erfgoed

ROTTERDAM - Het jaarlijkse Zomercarnaval in Rotterdam staat sinds zondag op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Het is tevens de honderdste traditie die op deze nationale inventaris staat.

Door ANP - 18-9-2016, 18:33 (Update 18-9-2016, 18:33)

De inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed is bedoeld om tradities door te geven naar volgende generaties. De Nederlandse regering ondertekende in 2012 het Unesco-verdrag ter bescherming van het immateriële erfgoed. Sindsdien zijn honderd tradities gemeld en op de lijst gezet. Het gaat gaat om bijvoorbeeld bloemencorso's, carbidschieten, de Nijmeegse Vierdaagse, het sinterklaasfeest en vendelzwaaien in Gelderland.

Het Zomercarnaval in Rotterdam is een meerdaags feest met gemiddeld tweeduizend deelnemers. Hoogtepunt is de zaterdagse straatparade dwars door Rotterdam. Het evenement bestaat sinds 1984. Het trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers.