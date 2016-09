Potten arsenicum gevonden langs de weg

ANP Potten arsenicum gevonden langs de weg

MALDEN - Een voorbijganger heeft zondagmiddag potten met het extreem giftige arsenicum gevonden op de kruising van de Hatertseweg in Malden met de Malderburchtstraat te Nijmegen. Dat meldt de politie op Facebook. Het is nog niet duidelijk hoe de potten daar terecht zijn gekomen. Omdat alles goed verpakt was, is er volgens de politie geen gevaar geweest voor mens, dier en natuur.

Door ANP - 18-9-2016, 18:52 (Update 18-9-2016, 18:52)

Arsenicum, of arseen, is extreem giftig en voor mensen na inname bijna altijd dodelijk.