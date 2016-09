Veel kinderen onwetend over antipestbeleid

ANP Veel kinderen onwetend over antipestbeleid

UTRECHT - Een op de drie kinderen heeft geen idee wat zijn school doet om pesten te voorkomen of tegen te gaan. Ook weten ze vaak niet wie op school de wettelijk verplichte contactpersoon tegen pesten is.

Door ANP - 19-9-2016, 2:08 (Update 19-9-2016, 2:08)

Dat meldt stichting De Kindertelefoon die onderzoek deed naar pesten op school. De stichting ondervroeg duizend kinderen en jongeren tussen acht en achttien jaar in in aanloop naar de Week tegen Pesten die maandag van start gaat. De actieweek gaat uit van de stichting School & Veiligheid.

Uit onderzoek van De Kindertelefoon blijkt dat twee derde van de kinderen zelf is gepest. Een kwart van de ondervraagden bekende weleens zelf iemand te hebben gepest.

Scholen in het primair- en voortgezet onderwijs zijn sinds augustus 2015 verplicht te zorgen voor een veilige school. Belangrijk onderdeel is het actief voorkomen en tegengaan van pesten.

Pesten is na seksualiteit het onderwerp waarover kinderen het vaakst contact zoeken met De Kindertelefoon, meldt de organisatie. In de eerste zes maanden van dit jaar voerden medewerkers van de stichting 12.607 gesprekken met kinderen over pesten. In 2015 werden in totaal 25.564 telefoon- en chatgesprekken over dit onderwerp gehouden.