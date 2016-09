Minder pesten op school, Dekker blijft alert

ANP Minder pesten op school, Dekker blijft alert

DEN HAAG - Het pesten op basisscholen en in het voortgezet onderwijs neemt af. Dat blijkt uit cijfers die staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) maandag bekendmaakte. Omdat nog steeds elke dag te veel kinderen er mee te maken krijgen, vindt Dekker dat de strijd tegen pesten op school onverminderd moet worden voortgezet.

Door ANP - 19-9-2016, 7:23 (Update 19-9-2016, 7:23)

Hij geeft die boodschap maandag, bij het begin van de Week tegen het Pesten. Volgens de nieuwste cijfers wordt op de basisschool 10 procent van de leerlingen één keer per maand of vaker gepest. Twee jaar geleden was dat nog 14 procent. Ook op de middelbare school wordt minder gepest. De cijfers laten daar een daling zien van 11 procent in 2014 naar 8 procent in 2016.

Dekker vindt het ,,ontzettend goed nieuws" dat tienduizenden kinderen nu met een fijner en veiliger gevoel naar school gaan. Hij wijst erop dat scholen, leraren en andere betrokkenen de afgelopen jaren hard hebben gewerkt om het pesten terug te dringen.