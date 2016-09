Malafide voetbalmakelaar verleidt jonge spelers uit Enkhuizen tot betalen duizenden euro’s

ENKHUIZEN - De KNVB roept jonge voetballers, hun ouders en clubs op om zich te melden bij de voetbalbond wanneer ze benaderd worden door dubieuze zaakwaarnemers.

19-9-2016

"Een voetbaldroom is natuurlijk fantastisch, vooral bij kinderen. Daarom moet je ook juist heel voorzichtig zijn", zegt woordvoerder Koen Adriaanse.

De KNVB reageert hiermee op een zaak in Enkhuizen, waar drie jonge spelers van voetbalvereniging West-Frisia door een spelersmakelaar werden verleid tot betaling van duizenden euro's.

In het NOS-programma Nieuwsuur doen de drie spelers en hun familie maandagavond om 10 uur uit de doeken hoe ze benaderd zijn en geld betaald hebben voor gouden dromen die geen waarheid bleken. Hiervoor zijn ook opnames gemaakt bij West Frisia. Daan Slinger is een van de jonge voetballers. Hij vertelt zijn verhaal al in het NOS Journaal van maandagmiddag.

Profcontract

Hij nam ze mee naar testwedstrijden in het buitenland en wekte de verwachting dat een profcontract lonkte voor de voetballers.

Maar niets bleek minder waar. De ouders en kinderen voelen zich opgelicht en doen hun verhaal in Nieuwsuur.

Geen licentie

"Wat we hier zien is dat ouders worden verblind door de voetbaldroom van hun kind. Ouders moeten hun gezonde verstand gebruiken en zorgen dat ze het verhaal van de mensen met wie ze in zee gaan goed kennen. En als je twijfels hebt, meld je dan bij de KNVB", verklaart Adriaanse.

Keurmerk

"Wij hebben regels en werken aan een keurmerk voor zaakwaarnemers. Ook vragen wij om een Verklaring Omtrent Gedrag", zegt Adriaanse. De betreffende zaakwaarnemer heeft volgens de KNVB-voorlichter geen licentie aangevraagd voor het werken als intermediair.

Adriaanse: "Deze man is niet bij ons geregistreerd. Hij mag niet in Nederland als voetbalmakelaar werken."