Ploumen: ’Giftransport grof schandaal’

DEN HAAG - ’Een grof schandaal’, noemt minister Ploumen van economische zaken bij de NOS het verschepen van giftige stoffen. Nederlandse bedrijven zouden deze vermengd met olie vervoeren naar landen waar de wetgeving minder streng is. ,,Als dit waar is, moeten zulke bedrijven zich diep schamen.’’

Door Van onze verslaggever - 19-9-2016, 22:51 (Update 19-9-2016, 22:51)

Ploumen verwijst naar een Zwitsers rapport waarover dagblad Trouw gisteren berichtte. Ook verschillende partijen in de Tweede Kamer reageren geschokt en eisen dat er maatregelen worden genomen om dit transport te voorkomen.

In de krant staat dat het gaat om het dossier ’Dirty diesel’ van de niet-gouvernementele organisatie Public Eye. Bedrijven als Trafigura en Vitol zouden zich bezighouden met het aanlengen van diesel met goedkope en giftige componenten als zwavel. Dit is in ons land in beperkte mate in brandstof toegestaan. In Afrika ligt dat heel anders: daar kan de olie wel duizend keer meer zwavel bevatten dan in Nederland. Dit leidt er toe dat in verschillende steden in Afrika de luchtvervuiling een groot probleem is.

Trafigura en Vitol opereren vanuit Zwitserland, maar hebben raffinaderijen in Amsterdam en Rotterdam. In een reactie zeggen de bedrijven in Trouw niet te gaan over de verhouding zwavel in diesel.