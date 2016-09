Prinsjesdag: laatste begroting Rutte II

ANP Prinsjesdag: laatste begroting Rutte II

DEN HAAG - Prinsjesdag is niet alleen een ritje met een rijtuig, een hoedjesparade en een balkonscène. Het is in de eerste plaats de jaarlijkse dag waarop het staatshoofd in de troonrede de regeringsplannen voor het volgend jaar ontvouwt. Tevens wordt de Rijksbegroting gepresenteerd met de miljoenennota, de toelichting op het financiële plaatje. Het wordt dinsdag de laatste keer voor het kabinet Rutte II, want volgend jaar zijn er verkiezingen.

Door ANP - 20-9-2016, 3:00 (Update 20-9-2016, 3:00)

Koning Willem-Alexander spreekt iets na 13.00 uur de troonrede uit in de Ridderzaal. Hij wordt vergezeld door koningin Máxima. In de zaal zitten het kabinet, de leden van Eerste en Tweede Kamer, andere hoogwaardigheidsbekleders, maar ook gewone burgers. Afwezig dit jaar zijn minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) en minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Zij vertegenwoordigen Nederland deze week bij de Verenigde Naties in New York.

Om 15.00 uur is het dan de beurt aan minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) om in de Tweede Kamer de begroting en de miljoenennota aan te bieden. Hij overhandigt ze in het traditionele koffertje.