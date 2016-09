VVD: nu de vruchten plukken

ANP VVD: nu de vruchten plukken

DEN HAAG - ,,Het land stond er niet goed voor, er zijn veel hervormingen geweest en mensen hebben dat in hun portemonnee gevoeld. Nu de economie weer op orde is, kunnen we de vruchten gaan plukken'', zegt fractievoorzitter Halbe Zijlstra van de VVD tegen de NOS in reactie op de troonrede dinsdag.

Door ANP - 20-9-2016, 15:06 (Update 20-9-2016, 15:06)

Volgens hem heeft het kabinet van VVD en PvdA er de afgelopen periode voor gezorgd dat de economie weer op orde is. ,,Maar het gaat erom wat mensen zelf voelen. Als je huis nog onder water staat, of als je nog geen nieuwe baan hebt gevonden, heb je nog niet het gevoel dat de economie echt is aangetrokken.''

Het is nu de taak voor het volgende kabinet om mensen de komende jaren te laten profiteren, zegt Zijlstra. ,,De rottige maatregelen waren nodig om orde op zaken te stellen. We hebben ingegrepen, dat heeft pijn gedaan maar dat zorgt ervoor dat het komende kabinet in staat is mensen de voordelen weer te laten voelen. Ik ben er trots op dat dat gedaan is.''