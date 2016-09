Donner tegen afschaffen eigen risico

ANP Donner tegen afschaffen eigen risico

DEN HAAG - Vice-president Piet Hein Donner van de Raad van State is tegen het afschaffen van het eigen risico in de gezondheidszorg. „Als je dat zou afschaffen, haal je alle tien plagen van Egypte weer binnen'', zegt hij tegen NRC.

Door ANP - 20-9-2016, 22:03 (Update 20-9-2016, 22:03)

,,Wij zien dat de zorgkosten weer verder stijgen. Het zou verstandig zijn alle grote kosten die mensen in het leven maken, in samenhang te bekijken. Dan gaat het om woonlasten, pensioen en de ziektekosten. Want met name ouderen maken veel zorgkosten, terwijl die verder lagere lasten hebben. Zij hebben vaak hun hypotheek al afbetaald”, aldus Donner in de krant.

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering. Over de kosten in de gezondheidszorg zegt Donner: ,,Wij hameren erop: kijk hoe je die kosten écht kunt gaan beheersen.”