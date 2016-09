Brand verwoest twee woningen Goes

GOES - In Goes zijn dinsdagavond twee woningen uitgebrand. De brand brak rond half twaalf uit in de keuken van een tussenwoning aan de Marijkestraat. Omdat het vuur zich verspreidde naar de zolder en daarna via de zolder oversloeg naar de woning van de buren, werden twee extra brandweerteams opgeroepen.

21-9-2016

Het brandende bitumen dak gaf flinke stankoverlast in de buurt, aldus de Zeeuwse brandweer. Andere nabijgelegen woningen hebben mogelijk rookschade opgelopen. Na drie kwartier had de brandweer het vuur onder controle. Alle bewoners zijn veilig buiten gekomen. Voor hen moet opvang worden geregeld.