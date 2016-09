Tweede Kamer buigt zich over plannen regering

DEN HAAG - De Tweede Kamer buigt zich woensdag en donderdag vanaf 10.30 uur over de plannen die het kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. Deze vergaderingen worden algemene beschouwingen genoemd. Ze gaan over het algemene beleid, en niet uitsluitend over één specifiek thema of wetsontwerp.

Door ANP - 21-9-2016, 3:22 (Update 21-9-2016, 3:22)

Eerst kunnen de partijen commentaar leveren. De voorzitter van de fractie van de grootste oppositiepartij begint, gevolgd door de leider van de fractie van de grootste regeringspartij. Hoe groter de fractie, des te meer spreektijd. Zo mogen VVD en PvdA 40 minuten, SP, CDA, PVV en D66 ieder 30 minuten, maar bijvoorbeeld de eenmansfractie Klein vijf minuten. Andere parlementariërs kunnen de spreker onderbreken en vragen stellen.

Als iedereen is geweest, is het de beurt aan de premier om op alle opmerkingen en kritiek te reageren. Meestal is dit pas op dag twee. Daarna mogen de fractievoorzitters weer. Zij kunnen vragen om wijziging van beleid, bijvoorbeeld door een motie in te dienen. Vervolgens reageert de minister-president. Daarna wordt over de moties gestemd.