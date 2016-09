'Nederland aan kop met duurzame palmolie'

ZEIST - Nederlandse voedingsbedrijven en supermarkten gaan aan kop als het gaat om het gebruik en de inkoop van duurzame palmolie. Dat blijkt uit onderzoek van het Wereld Natuur Fonds. Vooral FrieslandCampina, Unilever en Ahold Delhaize doen het goed.

21-9-2016

In totaal onderzocht het WNF wereldwijd 137 bedrijven, waaronder McDonald's, Nestlé en Colgate-Palmolive. Van die bedrijven is volgens de natuurorganisatie twee derde goed bezig. In vergelijking met een jaar geleden hebben veel bedrijven een verbetering laten zien.

Palmolie wordt gebruikt voor een enorme variëteit aan producten. Van margarine tot zeep en van koekjes tot shampoo. Het winnen van palmolie gebeurt vooral in Maleisië en Indonesië. In die landen wordt dikwijls regenwoud platgebrand om ruimte te maken voor palmolieplantages. Duurzame palmolie heeft een speciaal keurmerk. Een van de belangrijkste voorwaarden voor het keurmerk is dat de palmolie afkomstig is van plantages waar geen regenwoud voor is gekapt of platgebrand.