Kinderlokker Danny D. voor de rechter

DORDRECHT - De 42-jarige Danny D. moet zich woensdag voor de rechtbank in Dordrecht verantwoorden voor het plegen van ontucht en het weglokken van de destijds dertienjarige Lisa Tuk.

Het meisje verdween vorig jaar zomer van een bungalowpark in het Gelderse Nieuw-Milligen, waar ze met familieleden verbleef.

Ze had via internet contact gehad met D., die zich voor had gedaan als veertienjarige jongen. Hij had haar naar zijn huis in Koudekerk aan den Rijn gelokt. Na een aantal dagen vermissing, werd ze daar in een bus aangetroffen.

De familie van het meisje bedankte in een emotionele open brief iedereen die mee had gezocht naar Lisa.

Voor de zaak zijn drie dagen uitgetrokken. Vermoedelijk komt de officier van justitie op donderdag met de strafeis.

D. was in 2011 al veroordeeld voor het maken en het in bezit hebben van kinderporno.