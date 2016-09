'Ontuchtpleger D. ging berekenend te werk'

ANP 'Ontuchtpleger D. ging berekenend te werk'

DORDRECHT - Danny D. ging heel berekenend te werk bij het leggen van contact met minderjarige meisjes. Dat stelde de rechter in Dordrecht woensdag tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de man die ervan wordt verdacht dat hij vorig jaar de tiener Lisa Tuk heeft verkracht en aan het ouderlijk gezag heeft onttrokken.

Door ANP - 21-9-2016, 10:42 (Update 21-9-2016, 10:42)

,,Ja, ik ging helaas te ver", zei de 42-jarige verdachte zelf. Via de chat legde hij contact met jonge meisjes, waarbij hij zich voordeed als veertienjarige jongen. ,,Als ik had gezegd dat ik 41 jaar ben, wil natuurlijk niemand met mij chatten." Hij was verliefd op de meisjes met wie hij contact legde, en zij op hem.

De zaak van de destijds dertienjarige Lisa was breed in het nieuws. Ze verdween vorig jaar zomer van een bungalowpark in het Gelderse Nieuw-Milligen, waar ze met familieleden verbleef.