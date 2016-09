'Justitie moet veiligheid moskeeën waarborgen'

AMSTERDAM - Minister Ard van der Steur (Justitie) moet meer moeite doen om de veiligheid te garanderen van moskeeën en bezoekers van die gebedshuizen. Dat stelt de Turks-Islamitische Culturele Federatie Nederland (TICF), een koepelorganisatie van moskeeën, in een brief aan de bewindsman.

Volgens de TICF, die 143 moskeeverenigingen vertegenwoordigt, zijn moskeeën in toenemende mate mikpunt van vernielingen en bedreigingen. Volgens voorzitter Aydin Üre werden er alleen al afgelopen week autobanden lekgestoken van moskeebezoekers in Zaandam en werden er vernielingen aangericht aan gebedshuizen in Medemblik en Zwijndrecht.

De organisatie zegt eerder dit jaar ook al bij de minister te hebben aangeklopt met een soortgelijk verzoek, maar toen nul op het rekest te hebben gekregen. In de tussentijd zouden de bedreigingen en vernielingen, mede door recente ontwikkelingen in Turkije, alleen maar zijn toegenomen.

,,We vinden het onbegrijpelijk en betreurenswaardig dat hier onvoldoende aandacht voor is. De moslims voelen zich onveilig. Wij roepen de minister op om de veiligheid van moskeeën met de nodige inzet en middelen te waarborgen.'' Volgens Üre zou er in elk geval moeten worden ingezet op extra toezicht van de politie op de gebouwen.