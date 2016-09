Rapper JayJay betrokken bij liquidatie Bijlmer

AMSTERDAM - De Amsterdamse rapper Jason 'JayJay' D. wordt verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van Abderrahim 'Appie' Belhadj. Dat bevestigde het Openbaar Ministerie in Amsterdam woensdag na een bericht in Het Parool. De 23-jarige D. is wel gehoord over de liquidatie, maar nog niet aangehouden. Zijn rol moet nog worden onderzocht, aldus het OM.

Door ANP - 21-9-2016, 12:46 (Update 21-9-2016, 12:46)

Belhadj werd op 9 mei doodgeschoten in de flat Kikkenstein in de Bijlmer. Zijn naam stond op een 'dodenlijst' van een Utrechtse bende die liquidaties uitvoerde op bestelling. In juni werd een ander doelwit van die lijst, de 45-jarige Ranko S., geliquideerd in de Utrechtse wijk Overvecht.

Donderdag begint in Amsterdam de rechtszaak over de liquidatiebende, dat 26Koper is genoemd. Er staan negen mannen terecht.