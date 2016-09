Bovenburen nemen wasmachine mee

ANP Bovenburen nemen wasmachine mee

DORDRECHT - Een gloednieuwe wasmachine die bij een 24-jarige Dordtenaar was bezorgd en prompt werd gestolen, is teruggevonden bij zijn bovenburen. Die hadden het apparaat al in gebruik genomen. Ze zijn aangehouden.

Door ANP - 21-9-2016, 12:59 (Update 21-9-2016, 13:16)

De wasmachine werd vorige week bezorgd.

De eigenaar liet het apparaat onderin het trappenhuis van de portiekflat in de Buizerdstraat staan totdat hij hulp kreeg om het naar boven te sjouwen. Toen dat eenmaal ging gebeuren bleek de machine verdwenen.

Na enig speurwerk in de straat vermoedde de Dordtenaar dat het apparaat bij zijn bovenburen moest staan.

Hij schakelde de politie in. Die hield de bewoners, een 24-jarige man en een 21-jarige vrouw aan. Ze hadden de machine reeds aangesloten. De verpakking lag nog in de woonkamer.