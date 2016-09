Nederland zakt op ranglijst rijkste landen

ROTTERDAM - Nederland is drie plaatsen gezakt op de lijst van rijkste landen ter wereld. Met een gemiddeld nettovermogen per hoofd van de bevolking van 80.180 euro in 2015 staat Nederland nu op de negende plaats zo blijkt uit het nieuwste Global Wealth Report van verzekeraar Allianz. Daarin worden het vermogen en de schulden van huishoudens in meer dan vijftig landen geanalyseerd.

Door ANP - 21-9-2016, 13:44 (Update 21-9-2016, 13:44)

Zwitserland is voor het derde jaar op rij lijstaanvoerder, gevolgd door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Verder staan vooral Scandinavische en Aziatische landen in de top van de lijst. België is de trotse nummer vijf.

Als het om bruto financieel vermogen gaat, is Nederland het enige land in de eurozone dat in de top 10 staat. Volgens de onderzoekers is dat geen toeval, omdat Nederland een van de beste pensioenstelsels ter wereld heeft. De schuld per hoofd van de bevolking is in Nederland met 49.520 euro wel aanzienlijk hoger dan in andere landen.