Grote brand in flat Heiligharn Den Helder

DEN HELDER - In een flat aan de Heiligharn in Den Helder is woensdagmiddag een grote brand uitgebroken.

Door Floris van Bodegraven, Marischka de Jager - 21-9-2016, 16:06 (Update 21-9-2016, 16:45)

De brand is inmiddels opgeschaald naar een middelbrand, de brandweer is met meerdere brandweerwagens ter plaatse. Wat de oorzaak van de brand is en of er gewonden zijn is nog onduidelijk. Volgens aanwezigen zou heeft er mogelijk bouwmateriaal vlam gevat. De flats worden namelijk gerenoveerd.

Evacuatie

De brandweer evacueert de oudere bewoners van de flat. Er is gemeld dat er ook sprake is van brand in de lift.

De brandweer was snel ter plaatse met een hoogwerker en twee tankautospuiten, waardoor de brand snel onder controle kon worden gebracht. Inmiddels is de brand meester.

Door de brand is de buurt afgezet. De Heiligharn is vanaf basisschool De Dijk en snackbar de Gastronoom tot aan woonzorgcentrum de Gastronoom afgezet, meldt verslaggeefster Bo-Anne van Egmond.

De rookwolken zijn goed te zien in de omgeving.

