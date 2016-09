PvdA ziet ruimte voor meer geld in de klas

DEN HAAG - Regeringspartij PvdA ziet ruimte voor meer geld naar het onderwijs. ,,Laten we kijken wat we kunnen doen voor leerlingen in de klas'', zei PvdA-fractieleider Diederik Samsom woensdag in de Tweede Kamer tijdens een debat over de begroting 2017.

Door ANP - 21-9-2016, 18:47 (Update 21-9-2016, 18:47)

Samsom reageerde op kritiek van D66-fractieleider Alexander Pechtold, die stelde dat er volgend jaar 200 miljoen wordt bezuinigd op scholen. Volgens Pechtold is weliswaar 200 miljoen euro extra aangekondigd, ,,maar het geld in de klas neemt af''. Want er wordt daar ook 400 miljoen euro geschrapt, aldus de D66'er.

Samsom erkende dat er sprake is van een daling, maar dat zou komen door onder meer een afname van het aantal leerlingen. In deze kabinetsperiode neemt de hoeveelheid geld per leerling in elke categorie van het onderwijs toe, aldus de PvdA'er. ,,We zijn tot het uiterste gegaan. Zoveel ruimte is er ook niet.''