SGP: haal Europese vlag van overheidsgebouwen

ANP SGP: haal Europese vlag van overheidsgebouwen

DEN HAAG - Als het aan SGP-voorman Kees van der Staaij ligt, wapperen er binnenkort geen Europese vlaggen meer op Nederlandse overheidsgebouwen, als bijvoorbeeld het gebouw van de Tweede Kamer. Van der Staaij vroeg het kabinet woensdag de EU-vlaggen op gebouwen van de overheid te strijken.

Door ANP - 21-9-2016, 22:47 (Update 21-9-2016, 22:47)

Hij ziet dat als een blijk van goede wil dat het kabinet nu echt werk gaat maken van minder Europa en van meer bescheidenheid in Brussel. In 2009 stemde de Kamer in met het voorstel van D66 en CDA om op het Kamergebouw de blauwe EU-vlag met gele sterren in top te laten gaan naast de nationale driekleur. Partijen als SP, PVV, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en SGP waren tegen.