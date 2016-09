Nederland en Italië slaan handen ineen bij VN

NEW YORK - Nederland en Italië hebben afspraken gemaakt over de speerpunten tijdens het gedeelde lidmaatschap van de VN-veiligheidsraad. De landen willen volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook zoveel mogelijk gaan samenwerken met elkaar en andere Europese leden van de raad.

Door ANP - 22-9-2016, 3:06 (Update 22-9-2016, 3:06)

Nederland en Italië streden eerder om één vacante tijdelijke zetel van twee jaar. De landen spraken uiteindelijk af de vrijgekomen plaats te delen. Daardoor zit Italië in 2017 in de raad. Nederland komt een jaar later aan de beurt.

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken en zijn Italiaanse ambtgenoot Paolo Gentiloni tekenden woensdagavond in New York een verklaring over de samenwerking. De landen zijn onder meer van plan informatie te delen, medewerkers uit te wisselen en samen bijeenkomsten te organiseren.

Tot de gezamenlijke speerpunten behoren ,,conflictpreventie, vredeshandhaving, bescherming van de burgerbevolking bij conflicten, de rechtsstaat en aandacht voor de effecten van klimaatverandering op vrede en veiligheid'', aldus het ministerie.