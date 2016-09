Treinen rond Weesp stil wegens onderzoek

WEESP - Het treinverkeer van en naar Weesp is donderdagochtend stilgelegd. De politie doet onderzoek in verband met een verdachte situatie in een trein op station Weesp.

Door ANP - 22-9-2016, 6:26 (Update 22-9-2016, 6:34)

Een trein op perron 6 staat stil. Er zou volgens een onbevestigde melding een onbeheerde tas zijn gevonden.



Voor de reizigers worden bussen ingezet.

Dit artikel is gepusht naar onze nieuwsapp. Heeft u de app nog niet? Download hem snel voor Android of IOS.