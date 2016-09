’NS-personeel mag in spits niet meerijden’

UTRECHT - Topman Roger van Boxtel van de NS verbied het eigen personeel om in de spits met de trein te reizen. De regel geldt tot het einde van het jaar, omdat de treinen overvol zijn. Dat staat in de Telegraaf.

De spoorwerknemers mogen gratis reizen, maar moeten plaatsmaken voor betalende reizigers.

Volgens de krant schreef Van Boxtel dit weekeinde een mail naar het personeel over deze maatregel: ,,Met name in de treinen van en naar Utrecht kunnen we verschil maken.", aldus Van Boxtel. Volgens hem bestaat maar liefst 5 procent van de reizigers van en naar de Domstad uit medewerkers van de NS.

NS verwacht deze maand meer reizigers dan ooit te vervoeren: 33,3 miljoen. En dat is een probleem, want door het te laat inkopen van nieuwe treinen en het te vroeg uit de dienstregeling halen van oude treinen moeten in de spits veel reizigers blijven staan.

Zelfs de vergadertijden worden aangepast voor deze maatregel.