Moeder bevalt onder pseudoniem

DEN HAAG - Vrouwen moeten in het geheim kunnen bevallen. Na de geboorte komt de naam van de moeder dan niet op de geboorteakte, maar alleen in een register waar het kind vanaf zijn zestiende in kan kijken.

Door Jorn Jonker - 28-9-2016, 7:00 (Update 28-9-2016, 7:00)

Dat bepleiten de Kinderombudsman en andere hulporganisaties vandaag in de Kamer. D66 nam het initiatief tot deze hoorzitting en is voor het idee om vrouwen ’onder pseudoniem’ te laten bevallen.

Nu is het voor vrouwen alleen mogelijk om ’onder geheimhouding’ te bevallen. Dit om moeders...