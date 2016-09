Breda dance-city met House of DJ’s

BREDA - House of DJ’s, een concept dat van Breda dancehoofdstad van de wereld moet maken, krijgt steun van dj Tiësto.

Door Bart Wijlaars - 28-9-2016, 7:00 (Update 28-9-2016, 7:00)

Deze artiest leent zijn naam, faam en muziek om de plannen vanaf dit najaar van de grond te krijgen. Initiatiefnemer Arnold van der Leden: „Amsterdam ontvangt jaarlijks bijna zestien miljoen toeristen, van wie twee derde in ’Dutch dance’ geïnteresseerd is. Op een uurtje reizen is Breda voor een Amerikaan een voorstad van Amsterdam. Met Tiësto, Hardwell, R3Hab, Dannic en het duo...