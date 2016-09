Miljoenen voor betere studiekeuze

DEN HAAG - Het kabinet trekt de komende jaren 30 miljoen euro uit om scholieren beter te begeleiden bij het maken van een studiekeuze. Nu wisselen studenten nog vaak van studie of ze haken af, omdat ze niet de goede keuze hebben gemaakt.

28-9-2016

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs willen daarom vanaf 2018 betere begeleiding bieden bij de schoolloopbaan, kondigen zij woensdag aan. Jongeren moeten er zo bewuster van worden wat ze kunnen en wat ze leuk vinden en welke baan ze na een opleiding kunnen krijgen.

In 2018 maken de bewindslieden hier bijna 10 miljoen euro voor vrij. In 2025 is dat bedrag opgelopen tot 30 miljoen euro. ,,Ik vind het belangrijk dat jongeren zich al vroeg in hun opleiding voorbereiden op de arbeidsmarkt en weten wat werkgevers van hen verwachten, bijvoorbeeld via bedrijfsbezoeken en stages. Zo kunnen zij bewuste keuzes maken die bij hen passen´´, stelt minister Bussemaker.