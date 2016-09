CIDI wil dat veilinghuis afziet van nazikunst

DEN HAAG - Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) wil dat het Twents Veilinghuis afziet van de veiling van drie naziportretten. De portretten, een van Adolf Hitler en twee van Heinrich Himmler, zijn gemaakt door Wolfgang Willrich, een fanatieke SS’er.

28-9-2016

Het CIDI noemt de veiling ,,stuitend en smakeloos’’. CIDI-directeur Hanna Luden: ,,Ik heb het veilinghuis verzocht de aanbieding van deze portretten in te trekken. Een veilinghuis zou hiervan niet moeten profiteren. Niet alleen hebben de afgebeelde personen de mensheid onvoorstelbaar veel leed berokkend, ook de schilder zelf was een fanatieke nazi-ideoloog. Het veilen is in strijd met elk fatsoen en de menselijke waardigheid."

Het veilinghuis heeft inmiddels de afbeeldingen van de portretten van de website verwijderd. Wel staan schilderijen nog op de lijst voor de oktoberveiling. De startprijs is 750 euro. De portretten zijn gemaakt in 1943. Wolfgang Willrich overleed in 1948.

Veilinghuis Twente was woensdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.