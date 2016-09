Rutte naar Benelux-top in Schengen

ANP Rutte naar Benelux-top in Schengen

DEN HAAG - Premier Mark Rutte overlegt maandag met de regeringsleiders van België en Luxemburg over de onderlinge samenwerking tussen de drie landen en Europese zaken. Het is de vierde keer dat er een Benelux-top wordt gehouden.

Door ANP - 28-9-2016, 10:38 (Update 28-9-2016, 10:38)

De bijeenkomst is dit keer in het Luxemburgse Schengen. Vorig jaar kwamen de drie liberale premiers Rutte, Xavier Bettel (Luxemburg) en Charles Michel (België) samen in Brussel. Toen werd onder meer afgesproken om gezamenlijk op handelsmissie te gaan.