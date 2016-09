Kamer wil geen kansarme Antillianen weren

ANP Kamer wil geen kansarme Antillianen weren

DEN HAAG - De Tweede Kamer wil geen kansarme Antillianen weren. Een meerderheid voelt niets voor het plan van regeringspartij VVD om speciale vestigingseisen in te voeren voor personen uit Curaçao, Aruba en Sint-Maarten.

Door ANP - 28-9-2016, 13:32 (Update 28-9-2016, 13:32)

Dat bleek woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Coalitiepartner PvdA bestempelde het plan van VVD-Kamerlid André Bosman als discriminerend. Het zou een ongerechtvaardigd onderscheid maken tussen Antilliaanse en Europese Nederlanders. Ook andere tegenstanders vrezen het ontstaan van tweederangsburgers.

Bosman probeert al jaren zijn plan door de Kamer te loodsen. Met zijn zogenoemde Bosmanwet wil de VVD'er voorkomen dat Antillianen hier in de criminaliteit of bijstand belanden. Hij wil onder meer dat ze aantonen dat ze kans maken op de arbeidsmarkt en beschikken over eigen vermogen.