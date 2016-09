Dijksma:pak regels vliegen conflictgebied aan

MONTREAL - De internationale burgerluchtvaart moet snel tot betere regelgeving komen over vliegen boven conflictgebieden. Daar drong staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) bij de sector op aan op de dag dat de eerste resultaten van het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 naar buiten kwamen

28-9-2016, 18:52

Dijksma deed haar oproep op de driejaarlijkse VN-bijeenkomst van de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO die in Montreal (Canada) wordt gehouden. Ze wil dat de risico's van vliegen boven conflictgebieden beter worden beoordeeld en informatie beter wordt gedeeld.

,,Wereldwijd zijn er tientallen conflictgebieden. Dagelijks reizen er honderdduizenden mensen per vliegtuig. Zij gaan er vanuit dat hun route veilig is en dat ze geen onnodig risico lopen", hield Dijksma de vertegenwoordigers van 191 landen voor. Er is volgens haar geen tijd te verliezen.