ANP Zorgen over veiligheid op noordelijke spoor

GRONINGEN - De Vakbond Voor Rijdend Personeel (VVMC) heeft in een brandbrief aan vervoerder Arriva zijn zorg geuit over de veiligheid op het spoor in de noordelijke provincies.

Door ANP - 29-9-2016, 11:40 (Update 29-9-2016, 11:40)

Arriva huurt vaak uitzendmachinisten in om het tekort aan personeel op te vangen. Volgens vakbondsbestuurder Wim Eilert van VVMC krijgen deze uitzendkrachten te weinig tijd om een baanvak goed te leren kennen. Dit heeft al geleid tot verschillende incidenten waarbij de veiligheid in geding was.

Zo zijn stations voorbij gereden, wordt er te vroeg of te laat geremd of naderen de treinen met te hoge snelheid een station. Van ernstiger aard was onlangs een incident in het Groningse Uithuizermeeden waarbij een uitzendmachinist van Arriva een rood sein over het hoofd zag. De trein kwam uiteindelijk op een overweg tot stilstand.