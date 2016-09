Studentenverenigingen bijeen na geweld

UTRECHT - De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) roept alle aangesloten 48 studentenverenigingen bijeen om extra maatregelen te nemen tegen geweld. Aanleiding is het incident bij de Groningse studentenvereniging Vindicat Atque. Daar werd een eerstejaars tijdens de introductieweek in augustus zo hard op zijn hoofd geslagen dat hij hersenoedeem opliep, een gevaarlijke zwelling in de hersenen door vochtophoping.

Door ANP - 30-9-2016, 10:56 (Update 30-9-2016, 11:15)

,,De LKvV en alle aangesloten studentenverenigingen distantiëren zich van alle vormen van geweld, discriminatie en intimidatie tijdens introductietijden’, aldus LKvV-voorzitter Ruben Hoekman. Volgens hem geeft het incident in Groningen geen representatief beeld van de introductietijden in Nederland.

Hoekman onderstreept dat er in de studentensteden jaarlijks afspraken worden gemaakt tussen de studentenverenigingen en onderwijsinstellingen over de introductietijd. ,,De afspraken hebben in de afgelopen jaren al gezorgd voor het beter verlopen van de introductietijd van tienduizenden studenten. Introductietijden zijn bedoeld om elkaar en de studentenvereniging te leren kennen'', zegt de voorzitter.

Naar verwachting komen de kopstukken van de verenigingen volgende week vrijdag bij elkaar.

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG), de gemeente Groningen en de Groningse Hanzehogeschool willen dat 'ontgroeningen' bij studentenverenigingen stoppen, lieten ze een dag eerder weten. Volgens de Groningse universiteit is hiervoor een cultuurverandering nodig bij de verenigingen. Om hier op toe te zien zou een externe commissie ingesteld moeten worden.